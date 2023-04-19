"Слышите меня, повторение кризиса недопустимо": Токаев – Скляру о ТЭЦ в Экибастузе

Заседание под председательством Токаева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент на совещании в Доме правительств заявил, что повторение недавнего кризиса в Экибастузе недопустимо. Токаев обратился к первому зампремьера Роману Скляру, передает корреспондент NUR.KZ.

"Модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей. Надо обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1, строительство двух новых блоков ГРЭС-2, это проект странового масштаба. Вчера я принимал министра энергетики Алмасадама Саткалиева, по этому вопросу у нас был разговор. Это работа правительства.

Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ, подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Роман Скляр, слышите меня, да? Повторение кризисной ситуации недопустимо", – заявил Токаев.

ЧП на Экибастузской ТЭЦ

В конце ноября 2022 года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

В Экибастуз, наряду с другими министрами, прибыл и вице-премьер-министр Роман Скляр, который озвучил предварительную причину ЧП.

Между тем режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.

В феврале Роман Скляр высказался о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в инциденте были виноваты все – начиная с него, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.

Тем временем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ.

Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

А в марте и в начале апреля ТЭЦ в Экибастузе несколько раз оштрафовали на миллионы тенге.

На прошлой неделе Роман Скляр заявил, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет.

Вчера стало известно, что в областном Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области рассматривается гражданское дело по иску акимата Экибастуза. Администрация города намерена взыскать с предприятия ТОО "Экибастузтеплоэнерго" выделенные на устранение последствий аварии средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017366-slyshite-menya-povtorenie-krizisa-nedopustimo-tokaev-sklyaru-o-tets-v-ekibastuze/