Проблем с теплом в Экибастузе больше не будет, заявил вице-премьер Скляр

Здание ТЭЦ. Фото: рavlodarenergo.kz

Вице-премьер-министр Роман Скляр в кулуарах кабмина сообщил, что 50% ТЭЦ Экибастуза перешли в коммунальную собственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что аудит ТЭЦ завершен, средства будут выделены и на саму ТЭЦ, и на тепловые сети.

"В полном объеме ремонтные работы будут проведены, как заверил аким области, и я его поддерживаю. Проблем в следующем отопительном сезоне в Экибастузе не будет", – добавил он.

Но на уточняющий вопрос журналистов о том, почему государство выделяет деньги на ремонт частных объектов, он заявил, что "государство не может выделять средства на ремонт частных объектов, поэтому государство берет в коммунальную собственность в данном случае объекты ТЭЦ и инфраструктуру, тепловые сети, производит их ремонт".

"50%, как я вам сказал неоднократно. Наше оборудование, тепловые сети на уровне ТЭЦ, которые мы берем в коммунальную собственность, мы профинансируем за свой счет. То оборудование, которое принадлежит акционерам данной компании, они его профинансируют, таким образом, мы увеличим финансирование совестными усилиями и решим вопрос теплоснабжения Экибастуза", – резюмировал Скляр.

ЧП на Экибастузской ТЭЦ

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

В Экибастуз, наряду с другими министрами, прибыл и вице-премьер-министр Роман Скляр, который озвучил предварительную причину ЧП.

Режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.

В феврале Роман Скляр высказался о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в инциденте были виноваты все – начиная с него, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.

Между тем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ.

Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

А в марте и в начале апреля ТЭЦ в Экибастузе несколько раз оштрафовали на миллионы тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016292-problem-s-teplom-v-ekibastuze-bolshe-ne-budet-zayavil-vitse-premer-sklyar/