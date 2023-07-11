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Токаев руководству акимата Астаны: Если вы сейчас уйдете в отпуск, считайте, что это саботаж

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев заявил, что, если руководители акимата Астаны уйдут в отпуск этим летом, это можно будет считать саботажем. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

Сегодня президент Казахстана провел совещание по вопросам развития столицы.

На заседании он поднял много проблемных вопросов в работе городской администрации и заявил, что руководители акимата не должны уходить в отпуск этим летом.

"Вообще, сотрудники акимата, а особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск. Задачи ставятся. Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, ну считайте, что это саботаж.

Работы много. День и ночь надо работать", – сказал Токаев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Также Токаев поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Жениса Касымбека.

Кроме того, президент заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами". Токаев отметил, что от застройщиков в Астане нужно требовать соответствия их объектов общему архитектурному облику города – офисы и дома не должны выбиваться из общей градостроительной концепции.

Еще президент дал чиновникам месяц на решение вопроса со строительством ТЭЦ-3 в Астане.

Помимо темы строительства президент поднял вопрос обеспечения города питьевой водой.

"Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии", – заявил Токаев.

Также он раскритиковал работу Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028275-tokaev-rukovodstvu-akimata-astany-esli-vy-seychas-uydete-v-otpusk-schitayte-chto-eto-sabotazh/

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