"Мы знали, что ситуация была критической": Минэнерго об аварии на МАЭК

Здание МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

Глава Минэнерго в кулуарах правительства сообщил, что о критической ситуации на МАЭК знали еще до аварии – износ достиг пика из-за недофинансирования и отсутствия капитального ремонта, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра Алмасадама Саткалиева спросили, почему в ведомстве не отреагировали на заявление сотрудников Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) о том, что у них изношено оборудование – об этом они сообщили еще весной.

"Министерством энергетики была привлечена независимая компании KPMG, которая провела анализ всех теплоэлектроцентралей, в том числе МАЭК. Были определены ключевые проблемы, в том числе уровень износа. Вы правы, действительно, мы знали, что ситуация была критической.

Не только сотрудники компании, но и акимата области, госэнергонадзора эту ситуацию понимали. Именно для ликвидации данной ситуации акиматом были запрошены 4,9 млрд тенге. Прошло экстренное совещание у премьер-министра о подготовке к зиме, на котором было принято решение о выделении этих денег – 3,1 млрд тенге на этот год для этого предприятия были предусмотрены", – заявил министр.

Он добавил, что авария произошла из-за недофинансирования предприятия – из-за недостатка тарифа не проводился полноценный капитальный ремонт, что привело к износу. Также на предприятии не хватало кадров из-за низких зарплат.

"Все это вылилось в текущую аварию, останову блока №1. Работа ведется, нужно понимать, что решение было принято и по повышению тарифа.

Для ликвидации подобных ситуаций необходим определенный период времени. Вы знаете, что оборудование для энергопредприятий изготавливается от 6 до 8 месяцев. Также необходимо провести тендеры для привлечения квалифицированной подрядной организации. Более того, по данному блоку уже были проведены определенные ремонты", –сообщил Саткалиев.

Авария на МАЭК и АНПЗ

Напомним, что вчера вечером был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла.

Из-за этого часть города Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Еще из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.

Также появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

Кроме того, в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

Между тем представители МАЭК сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока.

Позже сообщалось, что в Атырау была полностью возобновлена подача электричества. Электроэнергию также подали и в Атырауский НПЗ.

Сегодня утром стало известно, какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027497-my-znali-chto-situatsiya-byla-kriticheskoy-minenergo-ob-avarii-na-maek/