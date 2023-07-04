Какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области

Гаснущая лампочка на стене. Иллюстративное фото: Pexels

Заседание кабмина началось сегодня с чрезвычайной ситуации на западе Казахстана. Вчера вечером на Мангистауском АЭК произошла остановка энергоблока №1, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина Алихан Смаилов попросил председателя правления компании KEGOC Каныша Молдабаева доложить о ситуации на сегодня.

"На 09:00 по Атыраускому энергоузлу ограничений нет. По Мангистаускому энергоузлу на ограничениях остаются промышленные потребители в объеме 65 МВт.

Эти ограничения связаны с дефицитом электроэнергии, так как на ТЭС МАЭК остается отключенным блок №1 мощностью 140 МВт, заявка до пятницы до часу.

И полная потеря генерации на ГТС "Кус", мощностью 220 МВт вследствие включения санкционной блокировки на 40 часов. Заявка до 12:00 завтрашнего дня.

Сегодня в течение дня при росте электропотребления возможен ввод дополнительных ограничений для недопущения перегруза транзита Уральск – Атырау – Мангистау", – отметил он.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил, что на станции МАЭК действуют три станции по производству электроэнергии.

"Энергоблок №1 остановил свою работу из-за аварии, снижена генерация. Для потребителей и промышленности установлено ограничение. В результате своевременно принятых мер ограничение для потребителей сняли. На данный момент его нет.

Но для производства установлено ограничение до 90 МВт. На сегодня создана комиссия для установления причины аварии. Сегодня думаем до 12:00 провести работу. Планируем ремонтные работы. С 6 июля планируем запустить систему", – заявил он.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов в свою очередь сообщил, что вчера в 14:24 остановилась работа энергоблока.

"Из-за этого на левом берегу Атырау остались без света микрорайоны. Здесь и ТЭЦ, и генерация должны были работать на 160 (МВт – прим. ред.). Мы приняли меры, мощность ТЭЦ была увеличена до 135 МВт.

В 21:00 мы путем синхронизации с Российской Федерацией по области полностью подключили к источнику энергии. ТОО "Туз" будет подключено завтра. Были проведены ремонтные работы.

В целом, ситуация находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно. А завтра переходим в штатный режим", – заверил глава региона.

Напомним, вчера на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1. В результате почти половина Атырау осталась без света и воды.

Из-за отключения электроэнергии на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария. Сообщалось, что произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером этого же дня.

В Минэнерго прокомментировали ЧП и опровергли информацию об остановке трех НПЗ Казахстана.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях. Представители МАЭК сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027461-kakie-ogranicheniya-po-podache-elektrichestva-sohranyayutsya-v-atyrau-i-mangistauskoy-oblasti/