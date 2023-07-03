Авария на Атырауском НПЗ: какие запасы бензина и дизтоплива есть в Казахстане

Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

В Министерстве энергетики Казахстана высказались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минэнерго подтвердили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии на АНПЗ произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов.

Сейчас выясняются причины посадки электроэнергии.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

Отмечается, что на 3 июля запасы ГСМ, включая ГСМ на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ, в Казахстане составляют:

автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);

дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", - заверили в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027393-avariya-na-atyrauskom-npz-kakie-zapasy-benzina-i-diztopliva-est-v-kazahstane/