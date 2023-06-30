Токаев заявил о криминальных схемах ввоза иностранных авто с участием полиции в Казахстане

Улица в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на заседании коллегии МВД высказался о проблеме завезенных в Казахстан иностранных авто без регистрации, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев отметил, что сейчас в стране по его поручению легализуют иностранные авто, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Он заявил, что ошибки с допуском массового ввоза таких незарегистрированных авто в страну нельзя повторять.

"Причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов. Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и министерством внутренних дел.

Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве.

Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом", – заявил президент.

Сегодня на заседании коллегии МВД президент заявил, что правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками. Также он отметил, что полицейские должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя, четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком.

Легализация иностранных авто в Казахстане

Легализация иностранных автомобилей, завезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января, а завершится завтра, 1 июля.

При этом недавно в МВД предупредили, что продлевать сроки данной процедуры не будут. Однако казахстанцам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока.

Перед завершением сроков легализации авто в спецЦОНах, которые перешли на усиленный режим работы, страны начался ажиотаж.

Напомним, чтобы пройти процедуру легализации авто, владельцу авто надо оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в ЦОНах.

Необходимые для этого документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026946-tokaev-zayavil-o-kriminalnyh-shemah-vvoza-inostrannyh-avto-s-uchastiem-politsii-v-kazahstane/