Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

С 23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. О том, что нужно знать об этой процедуре, читайте в материале NUR.KZ.

В сентябре 2022 года, выступая на заседании палат парламента с Посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну иностранных автомобилей.

Президент заявил, что нужно предпринять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза, а также решить проблему уже ввезенных в Казахстан автомобилей, то есть легализовать их.

После этого в правительстве РК начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки в Налоговый и Экологический кодексы. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утилизационный сбор.

Старт легализации иностранных автомобилей

С 23 января по 1 июля текущего года владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их по "льготным" правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

По данным Министерства внутренних дел РК (МВД РК), до 1 сентября 2022 года в Казахстане было оформлено порядка 300 тыс. страховых полисов на такие машины, однако точное количество иностранных авто в Казахстане неизвестно.

При этом легализации подлежат следующие транспортные средства:

легковые автомобили иностранного учета;

малые и средние автобусы;

небольшие грузовики;

праворульные автомобили.

Напомним, ранее в МВД РК отметили, что автомобили, ввезенные из Кыргызстана и Армении, у которых "желтые номера", также можно легализовать.

При этом в ведомстве заявили, что после завершения в стране процесса легализации иностранных авто будет проведен рейд "Легальный водитель", с помощью которого планируется выявить нелегальные транспортные средства в стране.

Стоит отметить, что легализовать иностранный автомобиль на новых условиях не получится, если:

он был ввезен в страну после 1 сентября 2022 года;

состоит на криминальном учете;

не снят с прежней регистрации в другом государстве;

был ввезен из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и не прошел таможенную очистку.

Важно уточнить тот факт, что запущенная с 23 января процедура легализации является "разовой акцией". Другими словами, казахстанцы, не прошедшие ее до 1 июля, в итоге не смогут легализовать свой иностранный автомобиль по упрощенной схеме.

О том, что нужно сделать, чтобы легализовать иностранное авто в Казахстане, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2006322-legalizatsiya-inostrannyh-avto-startovala-v-kazahstane/