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"Никаких поблажек": Токаев поручил МВД наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании коллегии МВД заявил, что правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Хотел бы остановиться на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество. Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть.

Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей", - сказал Токаев.

По словам президента, наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку.

"А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы", - добавил он.

Напомним, ранее паломники из Шымкента сообщили, что не смогли вылететь в Мекку и Медину - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Позже еще 10 алматинцев заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны.

В апреле прокуратура Шымкента сообщила, что в управление полиции Енбекшинского района с коллективным заявлением о мошенничестве обратились жители Шымкента о принятии мер в отношении директора туристического агентства Kausar Travel.

Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026936-tokaev-pravoohranitelnye-organy-dolzhny-vesti-reshitelnuyu-borbu-s-moshennikami/

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