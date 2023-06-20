Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Завершение легализации иностранных авто: в спецЦОНах Казахстана начался ажиотаж (видео)

Опубликовано:

Автомобили на стоянке
Автомобили на стоянке. Иллюстративное фото: pixabay.com

До конца сроков легализации иностранных автомобилей в Казахстане осталось менее двух недель. В связи с этим в спецЦОНах страны начался ажиотаж, передает сайт телеканала КТК.

Легализовать иностранный автомобиль можно будет до 1 июля. Поэтому у казахстанцев, еще не осуществивших эту процедуру, осталось меньше двух недель.

При этом, по словам официальных лиц, продлевать сроки процедуры в стране не собираются. Однако те, у кого возникли проблемы со снятием машины с учета в другой стране, могут рассчитывать на снисхождение, говорится в телесюжете. Главное – не тянуть до последнего, а в самое ближайшее время отправить заявку на легализацию.

"Если имеются какие-то запреты на регистрационные действия или же обременение на автотранспортные средства, вы можете поставить на временный учет на пять лет. И в течение пяти лет вы можете снять обременение и поставить на постоянный учет. На белых номерах будет временная регистрация", – отметил начальник отдела управления административной полиции ДП Актюбинской области Данияр Саркулов.

На фоне завершения сроков казахстанцы, еще не осуществившие процедуру, простаивают в очередях спецЦОНов с самого утра до вечера.

По словам жителей Актобе, на парковках спецЦОНов практически невозможно найти место. Ажиотаж продолжается здесь уже несколько дней. Огромные очереди наблюдаются сейчас также в Уральске. Некоторые из владельцев авто объяснили, что откладывали процедуру из-за финансовой ситуации – они копили деньги.

По данным телеканала, с начала запуска легализацию прошли свыше 160 тысяч авто по стране. Еще больше 13 тысяч ожидают регистрации.

На казахстанский учет поставили около 7 тыс. автомобилей-конструкторов.

Источник: КТК

Ранее в МВД напомнили, что продления срока легализации не будет.

"И те граждане, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учетом с нарушением законодательства Республики Казахстан, то к ним будут приниматься соответствующие меры", – сообщил заявил глава КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

Легализация иностранных авто, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в Казахстане с 23 января 2023 года.

Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в Центрах обслуживания населения.

Необходимые документы:

  • заявление;
  • удостоверение личности заявителя;
  • паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
  • документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025513-zavershenie-legalizatsii-inostrannyh-avto-v-spetstsonah-kazahstana-nachalsya-azhiotazh-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.