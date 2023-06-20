Завершение легализации иностранных авто: в спецЦОНах Казахстана начался ажиотаж (видео)

Автомобили на стоянке. Иллюстративное фото: pixabay.com

До конца сроков легализации иностранных автомобилей в Казахстане осталось менее двух недель. В связи с этим в спецЦОНах страны начался ажиотаж, передает сайт телеканала КТК.

Легализовать иностранный автомобиль можно будет до 1 июля. Поэтому у казахстанцев, еще не осуществивших эту процедуру, осталось меньше двух недель.

При этом, по словам официальных лиц, продлевать сроки процедуры в стране не собираются. Однако те, у кого возникли проблемы со снятием машины с учета в другой стране, могут рассчитывать на снисхождение, говорится в телесюжете. Главное – не тянуть до последнего, а в самое ближайшее время отправить заявку на легализацию.

"Если имеются какие-то запреты на регистрационные действия или же обременение на автотранспортные средства, вы можете поставить на временный учет на пять лет. И в течение пяти лет вы можете снять обременение и поставить на постоянный учет. На белых номерах будет временная регистрация", – отметил начальник отдела управления административной полиции ДП Актюбинской области Данияр Саркулов.

На фоне завершения сроков казахстанцы, еще не осуществившие процедуру, простаивают в очередях спецЦОНов с самого утра до вечера.

По словам жителей Актобе, на парковках спецЦОНов практически невозможно найти место. Ажиотаж продолжается здесь уже несколько дней. Огромные очереди наблюдаются сейчас также в Уральске. Некоторые из владельцев авто объяснили, что откладывали процедуру из-за финансовой ситуации – они копили деньги.

По данным телеканала, с начала запуска легализацию прошли свыше 160 тысяч авто по стране. Еще больше 13 тысяч ожидают регистрации.

На казахстанский учет поставили около 7 тыс. автомобилей-конструкторов.

Источник: КТК

Ранее в МВД напомнили, что продления срока легализации не будет.

"И те граждане, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учетом с нарушением законодательства Республики Казахстан, то к ним будут приниматься соответствующие меры", – сообщил заявил глава КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

Легализация иностранных авто, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала в Казахстане с 23 января 2023 года.

Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в Центрах обслуживания населения.

Необходимые документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025513-zavershenie-legalizatsii-inostrannyh-avto-v-spetstsonah-kazahstana-nachalsya-azhiotazh-video/