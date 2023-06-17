МВД обратилось к казахстанцам по поводу сроков легализации авто

Автомобили в пробке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Легализация автотранспорта в Казахстане завершится через две недели. С 1 июля текущего года прием заявок будет остановлен. В связи с этим в МВД сегодня обратились к казахстанцам, об этом сообщается на медиапортале Polisia.kz.

"Как известно, до завершения легализации остается две недели (то есть до 1 июля) и сейчас многие граждане высказывают опасения о том, что они могут не успеть легализовать свои автомобили.

В этой связи хотел бы проинформировать, что всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока", - заявили в МВД.

Кроме того, что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных автомобилей будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет.

В МВД также напомнили, что прием заявок на легализацию будет остановлен с 1 июля текущего года. Продление срока легализации не будет.

"И те граждане, которые будут продолжать эксплуатировать автомобили с иностранным учетом с нарушением законодательства Республики Казахстан, то к ним будут приниматься соответствующие меры", – сообщил заявил глава КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

По данным МВД, по состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации. Также поставлено на казахстанский учет около 7 тысяч автомобилей-конструкторов, легализацию которых мы начали с 22 мая текущего года.

Напомним, с 23 января 2023 года в Казахстане действует упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Правила легализации иностранных авто

Для легализации граждане должны предоставить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

регистрационный документ на транспортное средство;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

При этом легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям:

ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не находиться в розыске;

снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

прошел таможенную очистку.

Легализации подлежат ввезенные казахстанцами в страну:

легковые автомобили иностранного учета;

малые и средние автобусы;

небольшие грузовики;

транспортные средства с правосторонним расположением органов управления.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025237-mvd-obratilos-k-kazahstantsam-po-povodu-srokov-legalizatsii-avto/