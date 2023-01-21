С 23 января стартует легализация иностранных авто: что необходимо знать казахстанцам

Автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Через два дня - с 23 января - в Казахстане начнется легализация иностранных автомобилей. В МВД напомнили, какие виды транспортного средства подлежат данной процедуре, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

МВД напомнило, что предстоящей легализации подлежат ввезенные казахстанцами в страну:

легковые автомобили иностранного учета;

малые и средние автобусы;

небольшие грузовики

транспортные средства с правосторонним расположением органов управления.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Отмечается, что процесс продлится до 1 июля текущего года.

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в Центрах обслуживания населения.

Необходимые документы:

заявление;

удостоверение личности заявителя;

паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Сообщается, что результат регистрируется в спецбазе и отправляется SMS-сообщение с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:

за первичную регистрацию - 200 тысяч тенге;

госпошлина за техпаспорт - 4313 тенге;

за госномер - 9660 тенге.

Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество.

После утверждения регистрации владельцу авто присваивается регистрационный документ РК и государственный номерной знак.

Напомним, что в сентябрьском послании народу президент Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан. Урегулировать ситуацию он поручил конкретно с автомобилями, ввезенными в страну до 1 сентября 2022 года.

Позже в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами. А вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как в стране будут выявлять нелегализованные иностранные авто.

Кроме того, стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Недавно ведомство опубликовало ответы на другие вопросы по легализации: какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку, что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства, и другие вопросы.

Наряду с этим были опубликованы номера сall-центров, куда жители страны могут обратиться, если у них возникли дополнительные вопросы по данной теме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006221-s-23-yanvarya-startuet-legalizatsiya-inostrannyh-avto-chto-neobhodimo-znat-kazahstantsam/