С 23 января стартует легализация иностранных авто: что необходимо знать казахстанцам
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Через два дня - с 23 января - в Казахстане начнется легализация иностранных автомобилей. В МВД напомнили, какие виды транспортного средства подлежат данной процедуре, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".
МВД напомнило, что предстоящей легализации подлежат ввезенные казахстанцами в страну:
- легковые автомобили иностранного учета;
- малые и средние автобусы;
- небольшие грузовики
- транспортные средства с правосторонним расположением органов управления.
Правила легализации:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
Отмечается, что процесс продлится до 1 июля текущего года.
Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, "Connection Points" в Центрах обслуживания населения.
Необходимые документы:
- заявление;
- удостоверение личности заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Сообщается, что результат регистрируется в спецбазе и отправляется SMS-сообщение с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.
Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию - 200 тысяч тенге;
- госпошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
- за госномер - 9660 тенге.
Затем владелец авто сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, а также документы, подтверждающие право собственности на имущество.
После утверждения регистрации владельцу авто присваивается регистрационный документ РК и государственный номерной знак.
Напомним, что в сентябрьском послании народу президент Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан. Урегулировать ситуацию он поручил конкретно с автомобилями, ввезенными в страну до 1 сентября 2022 года.
Позже в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации: как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан, подлежат ли процедуре праворульные машины и "армянские" автомобили с желтыми номерами. А вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха объяснил, как в стране будут выявлять нелегализованные иностранные авто.
Кроме того, стало известно, что МВД прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана. Также казахстанцам рассказали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.
Недавно ведомство опубликовало ответы на другие вопросы по легализации: какие автомобили должны будут пройти таможенную очистку, что делать владельцам автоконструкторов, у которых нет никаких официальных документов на их транспортные средства, и другие вопросы.
Наряду с этим были опубликованы номера сall-центров, куда жители страны могут обратиться, если у них возникли дополнительные вопросы по данной теме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006221-s-23-yanvarya-startuet-legalizatsiya-inostrannyh-avto-chto-neobhodimo-znat-kazahstantsam/