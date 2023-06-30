"Грамотно говорить и достойно вести себя": каким должен быть полицейский, рассказал Токаев

Полицейский. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев во время коллегии МВД рассказал о том, каким должен быть полицейский, чтобы наладить партнерство с гражданами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости.

Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге, и такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Глава государства отметил, что лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку.

"Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел", - говорит Токаев.

Президент напомнил, что за последние три года принят ряд конкретных мер.

"Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, сейчас их число превысило 38 тысяч. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии.

В целом, поддержка деятельности органов внутренних дел будет продолжена. Все это необходимо для обеспечения безопасности граждан и укрепления общественного порядка. Железная дисциплина – залог стабильности и спокойствия в обществе", - рассказал он.

При этом президент сказал, что проинформирован о том, что руководство министерства выезжает в регионы для встреч с населением.

"Действительно, граждан волнуют различные проблемы, и мы должны хорошо знать о них, обсуждать и сообща решать. Сегодня мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел", - заключил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026943-tokaev-rasskazal-kakim-dolzhen-byt-politseyskiy-v-kazahstane/