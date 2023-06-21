Продолжить программу автокредитования под 4% в Казахстане потребовал депутат

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Ержан Бейсенбаев на заседании мажилиса высказался о планах МИИР прекратить финансирование льготных автокредитов под 4% по линии Фонда развития промышленности, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Бейсенбаев напомнил, что МИИР приняло решение прекратить финансирование льготных автокредитов под 4%.

"Как известно, система утильсбора вводилась с целью обеспечить производство и доступность казахстанских автомобилей. Но чиновники об этом, видимо, забыли. В этой связи, депутатская фракция ДПК "Ак жол" требует продолжить автокредитование под 4%, дополнительно направив на эти цели неиспользованные средства от утильсбора", – заявил он.

Кроме того, он требует обнародовать информацию об использовании средств, собираемых за утилизацию автомобилей и техники в период приостановления деятельности ТОО "Recycling Company", а также сообщить о сроках возобновления деятельности указанного завода.

Напомним, что вчера глава МИИР Марат Карабаев высказался о льготном автокредитовании в Казахстане и рассказал, куда могут пойти полученные средства.

Позже в МИИР сегодня объяснили, почему нового старта программы льготного автокредитования, который в народе прозвали "успеть за 18 секунду", в Казахстане больше не будет.

"Поймите, деньги есть, но их мало, на всех не хватит. Наша задача была максимально от нее пользу донести. Пользой является то, что надо обеспечить в первую очередь 9,2 млн человек, которые пользуются автобусами, качественными автобусами", – говорил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.

Он подчеркивал, что нужно максимально эффективно использовать средства РОП.

"Задача стояла, что они должны максимально принести пользу. И с начала этого года мы ее (программу – прим. ред.) хотели переформатировать. Сейчас у нас был первый вариант – как сделать так, чтобы часть населения получила, которая в первую очередь нуждается в кредитах", – отмечал чиновник.

Также в ведомстве рассказывали, какая программа льготного автокредитования останется доступной для казахстанцев.

Льготное автокредитование в Казахстане

Новая программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. Тогда основной бюджет программы был сформирован из собранного утилизационного сбора "Оператором РОП", а также пришедшим ему на смену АО "Жасыл Даму".

После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Программа работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдавались за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Мы писали, что после выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования снова "встает на паузу" и возобновляется только когда поступят очередные платежи по кредитам.

В феврале 2023 года первый вице-премьер Роман Скляр заявил, что правительство выполнило свою часть работы по автокредитованию. По его словам, дальше эту работу будет продолжать холдинг "Байтерек" со своими дочерними структурами.

В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. В тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В мае Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане.

"Механизм будет работать ежемесячно. Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 миллиардов тенге и выше", – отмечал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025750-prodolzhit-programmu-avtokreditovaniya-pod-4-v-kazahstane-potreboval-deputat/