Сайт для заявок на льготное автокредитование в Казахстане "упал" сразу после старта

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Казахстане стартовала онлайн-платформа для приема заявок на льготное автокредитование. Не успев заработать, она начала выдавать ошибки. Как и многие казахстанцы, ее протестировали журналисты NUR.KZ.

Сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование, заработал сегодня в 10.00. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно было нажать на кнопку "Прием заявок", после чего авторизоваться посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП), что мы и сделали.

После авторизации открылось окошко, где уже были отражены данные заявителя. Нужно было лишь ввести номер телефона и выбрать производителя авто.

Онлайн-платформа для приема заявок на льготное автокредитование. Снимок экрана: NUR.KZ

Далее нужно ознакомиться с условиями договора оферты и подписать его ЭЦП. На этом, казалось бы, процедура должна закончиться, но неожиданно появилась красная надпись, что произошла ошибка.

Мы повторили процедуру еще несколько раз, но снова "выходила" ошибка. А на четвертой минуте после старта работы онлайн-платформы наша заявка была отклонена "в связи с достигнутым лимитом финансирования автопроизводителя".

Онлайн-платформа для приема заявок на льготное автокредитование. Снимок экрана: NUR.KZ

В таком случае мы решили выбрать другого автопроизводителя, но авторизоваться на сайте больше не удалось. Как и до старта приема заявок, начало высвечиваться окошко со следующим текстом: "Прием заявок приостановлен в связи с отсутствием свободного лимита финансирования на автопроизводителя. Ожидайте запуск нового приема заявок".

Онлайн-платформа для приема заявок на льготное автокредитование. Снимок экрана: NUR.KZ

Напомним, что прием заявок обещали приостановить после регистрации 761 участника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008146-kak-proshel-start-priema-onlayn-zayavok-na-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane/