"Мы понимаем негодование людей": МИИР о пересмотре программы автокредитования

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Сегодня вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов пояснил решение направить средства на автокредитование на обновление общественных автобусов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ильяс Оспанов сообщил, что в Казахстане 9,2 млн пассажиров в день используют автобусы. И добавил, что их спрос тоже надо удовлетворять.

"Спрос возник давно, нам нужно обновить автопарк. Мы понимаем негодование людей. Произошла неплановая ситуация, то есть, когда мы запускали эту программу, мы не ожидали, что такой спрос будет. И в итоге мы пришли к тому, что столкнулись с тем, что спрос гораздо больше превышал то, что до этого изучали…

Мы когда посчитали, сможем ли этот спрос удовлетворить, оказалось, что мы не сможем весь спрос, который есть на рынке, удовлетворить, просто не сможем - это надо сотни миллиардов заливать, причем ежегодно и чтобы они револьверно оставались", – заявил он.

По его словам, надо максимально эффективно использовать средства РОП.

"Задача стояла, что они должны максимально принести пользу. И с начала этого года мы ее (программу – ред.) хотели переформатировать. Сейчас у нас был первый вариант – как сделать так, чтобы часть населения получила, которая в первую очередь нуждается в кредитах.

По БРК, мы над ней думаем, и она в работе.

Но приоритетно у нас сейчас задача, тем более вы знаете, что у нас стоит проблема автобусов, которую нужно оперативно решать. Сейчас вмешательство данное нужно, потому что базовые ставки, которые ранее удовлетворяли частных перевозчиков, которые через субсидирование могли воспользоваться, сейчас, к сожалению, не применимы. И сейчас, чтобы обновление автобусного парка не остановить, мы запускаем эту программу", – пояснил спикер.

Он также заявил, что не исключается пересмотр программы и в дальнейшем.

"Могут ли быть другие изменения, спрашивали. Да, совершенно могут быть другие изменения в зависимости от ситуации. То есть если возникнет необходимость еще что-то срочно закупить, и на это будут обоснование, мы сделаем все, чтобы исправить эту ситуацию и решить вопрос", – отметил спикер.

Журналисты также спросили о том, не бояться ли они потерять доверие казахстанцев после принятого решения об отмене льготного кредитования, когда казахстанцы ее так ждали.

"Насчет доверия, сложный вопрос, думаю, каждый сам для себя решит. Но у нас программа БРК, она осталась, то есть не так чтобы мы полностью закрыли программу", – ответил он.

Напомним, сегодня глава МИИР Марат Карабаев сообщил журналистам, что вместо выделения денег на новый старт программы льготного автокредитования для всех казахстанцев под 4% средства решили направить на льготное кредитование автобусов в регионах.

Льготное автокредитование в Казахстане

Обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Программа работает по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

В последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. В тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

В мае Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане. Тогда он обещал, что механизм будет работать ежемесячно, но в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2025594-my-ponimaem-negodovanie-lyudey-miir-o-peresmotre-programmy-avtokreditovaniya/