Льготное автокредитование приостановлено в Казахстане: с чем это связано и когда возобновят

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В данный момент некоторые банки прекратили выдавать кредиты на автомобили по льготной программе. С чем это связано и когда откроют прием заявок вновь, узнали журналисты NUR.KZ.

В данный момент некоторые банки второго уровня не выдают льготные кредиты на покупку автомобилей отечественного производства. В Фонде развития промышленности прокомментировали эту ситуацию.

Оказывается, приостановка связана с освоением выделенных средств. Напомним, в рамках финансирования льготного автокредитования было выделено 100 млрд тенге. У каждого банка-участника были свои лимиты:

АО «Евразийский Банк» - 35 млрд тенге (первый транш – 15 млрд тенге , второй транш – 20 млрд тенге );

(первый транш – , второй транш – ); АО «Банк ЦентрКредит» - 27,5 млрд тенге;

АО «Народный банк Казахстана» - 15 млрд тенге;

АО «Forte Bank» - 15 млрд тенге.

Всего с начала старта льготной программы банками было одобрено 9575 автокредитов на общую сумму 71 млрд тенге.

АО «Евразийский Банк» - 2 068 заявок на сумму 15,6 млрд тенге;

АО «Банк ЦентрКредит» - 3 462 заявок на сумму 25,9 млрд;

АО «Народный банк Казахстана» - 2 630 заявок на сумму 19,4 млрд тенге;

АО «Forte Bank» - 1 415 заявок на сумму 9,9 млрд тенге.

“АО «Евразийский Банк» путем одобрения заявок полностью освоил первый транш и проходит процедуру получения второго транша на сумму 20 млрд тенге,“ - отметили в фонде.

Также в данный момент фондом рассматривается вопрос об увеличении лимитов для Народного банка Казахстана на сумму 7,5 млрд тенге с учетом фактического одобрения заявок граждан на получение автокредитов.

В связи с этим данные банки временно приостановили прием заявок.

В то же время, как сообщают в фонде, в рамках выделенных лимитов, АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Forte Bank» продолжают прием заявок для получения автокредита.

“На следующей неделе фондом планируется передача оставшихся сумм лимитов в АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана», которые возобновят прием заявок в рамках данных лимитов,” - подытожили в пресс-службе фонда.

Также, стоит отметить, что система льготного автокредита носит “револьверный” характер, это значит, что после освоения всех выделенных средств программа не приостановится, а будет продолжена за счет выплаченных ранее кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972475-lgotnoe-avtokreditovanie-priostanovleno-v-kazahstane-s-chem-eto-svyazano-i-kogda-vozobnovyat/