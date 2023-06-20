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Льготное автокредитование: какая программа покупки авто осталась доступной в Казахстане

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Продавец и покупатель в автосалоне
Автосалон. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге в МИИР рассказали, какая программа льготного автокредитования останется доступной для казахстанцев после закрытия программы в рамках ФРП, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть 2 программы по автокредитованию: одна, которая давно работает в рамках БРК (прим.авт. – Банка развития Казахстана), и вторая программа в рамках ФРП (Фонда развития промышленности) в рамках средств РОП – именно она сейчас переформатируется и направляется на кредитование автобусов для регионов, а программа в рамках БРК, она – без изменений", – сообщил вице-министр МИИР Ильяс Оспанов.

Журналисты отметили, что обзванивали call-центры и банки касательно льготного автокредитования в рамках БРК – там сообщили, что прием заявок пока остановлен.

На сайте БРК отмечается, что льготное автокредитование по этой линии предусматривает 4% годовых на срок не более семи лет и на сумму не более 15 млн тенге.

Напомним, сегодня глава МИИР сообщил о том, что нового запуска программы льготного автокредитования в рамках ФРП для всех казахстанцев не будет – деньги направят на кредитование автобусов.

В МИИР объяснили, почему приняли такое решение – вице-министр сообщил, что для массового автокредитования "деньги есть, но их мало", поэтому "на всех их не хватит".

Отметим, что обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. Однако банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Она работала по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Между тем в последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля заявку успел подать лишь 761 казахстанец.

В мае Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане, пообещав запуск программы ежемесячно, но уже в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025599-lgotnoe-avtokreditovanie-kakaya-programma-pokupki-avto-ostalas-dostupnoy-v-kazahstane/

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