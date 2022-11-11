Когда возобновят льготное автокредитование в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

Скоро казахстанцы снова смогут приобрести новые автомобили на льготных условиях. Уже в ноябре возобновится программа автокредитования под 4%. Об этом сообщил портал «Колеса».

Ранее мы рассказывали о том, что в стране готовятся возобновить выдачу льготных автокредитов. Теперь же стала известная точная дата.

Так, сотрудники Фонда развития промышленности на запрос редакции "Колеса" ответили, что следующий этап автокредитования под 4% в стране должен стартовать после 20 ноября.

Стоит отметить, что планируемый перезапуск вносит и некоторые новые условия. Так, заявки планируют принимать только в режиме онлайн, и сейчас завершается тестирование специального портала для их подачи.

При этом получить льготный кредит смогут всего несколько сотен казахстанцев. Дело в том, что программа работает по «револьверному» принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

После выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования снова "встанет на паузу" и возобновится только через месяц, когда поступят очередные платежи по кредитам.

Напомним, в рамках программы автокредитования казахстанцы на льготных условиях могут оформить новые автомобили прямо в салоне. Однако выбор транспортного средства сильно ограничен – по условиям можно приобрести только авто отечественной сборки.

Всего за 30 лет действия программы планируется выдать автокредитов на сумму около 430 млрд тенге для покупки 60 тыс. автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1996776-kogda-vozobnovyat-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane/