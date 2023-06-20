"Успеть за 18 секунд": почему таких льготных автокредитов больше не будет, объяснили в МИИР

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в МИИР сегодня объяснили, почему нового старта программы льготного автокредитования, который в народе прозвали "успеть за 18 секунду", в Казахстане не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня глава МИИР Марат Карабаев сообщил журналистам, что вместо выделения денег на новый старт программы льготного автокредитования для всех казахстанцев под 4% средства решили направить на льготное кредитование автобусов в регионах.

В МИИР решили провести брифинг с разъяснением нового решения – журналисты спросили у вице-министра, почему оно было принято "кулуарно".

"На прошлой неделе министр говорил, что мы ведем обсуждение. С начала года переработка программы предвиделась, но у нас не было понимания, как мы должны ее переработать. У нас была задача выявить наибольший спрос и наибольший эффект.

Поймите, деньги есть, но их мало, на всех не хватит. Наша задача была максимально от нее пользу донести. Пользой является то, что надо обеспечить в первую очередь 9,2 млн человек, которые пользуются автобусами, качественными автобусами.

Касательно кулуарного принятия решений – извините, у нас самих ответов не было, мы только разные варианты рассматривали, и вот сейчас открыто выходим. Мы программу еще не запустили, пожалуйста, не называйте это кулуарным принятием решений", - заявил вице-министр Ильяс Оспанов.

Он добавил – по мнению МИИР, сейчас нужно удовлетворить спрос на автобусы.

"У нас 9,2 млн пассажиров в день используют автобусы, и их спрос тоже надо удовлетворять, не все они могут покупать автомобили. Спрос возник давно, нам нужно обновить автопарк", - добавил Оспанов.

Также он заявил, что доступной для казахстанцев осталась еще одна программа автокредитования – по линии БРК. Однако журналисты сообщили, что заявки на эту программу сейчас не принимаются.

Льготное автокредитование в Казахстане

Обновленная программа льготного автокредитования была запущена в Казахстане в мае прошлого года. После этого банки приостанавливали ее несколько раз, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Программа работает по "револьверному" принципу, то есть новые автокредиты выдаются за счет выплат по займам, которые казахстанцы оформили ранее.

Мы писали, что после выдачи положенного количества займов льготная программа автокредитования снова "встанет на паузу" и возобновится только когда поступят очередные платежи по кредитам.

Между тем в последний раз получить автокредит под 4% казахстанцам выпадал шанс 6 февраля. В тот день онлайн-платформу запустили в 10:00. Заявку успел подать лишь 761 казахстанец, а лимит был исчерпан за первые 18 секунд.

В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек.

В мае Марат Карабаев озвучивал новые условия по запуску автокредитования в Казахстане.

"Механизм будет работать ежемесячно. Сейчас ежемесячно примерно миллиард тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 миллиардов тенге и выше", – отмечал он.

Однако в начале июня глава Минцифры сообщил, что сайт autonesie.kz для сбора заявок на льготное автокредитование в Казахстане больше использовать не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2025593-uspet-za-18-sekund-pochemu-takih-lgotnyh-avtokreditov-bolshe-ne-budet-obyasnili-v-miir/