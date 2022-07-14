Льготное автокредитование в Казахстане: банки вновь приостановили прием заявок

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Казахстанские банки, участвующие в программе льготного автокредитования, временно приостановили прием заявок на кредиты. Об этом сообщает официальный сайт Фонда развития промышленности.

Как сообщили в фонде, на 13 июля казахстанцам было одобрено 11 825 льготных кредитов на авто на общую сумму 90 млрд тенге. Уже выдано больше 7,8 тыс. автомобилей на 59,5 млрд тенге.

Однако сейчас банки-участники программы временно приостановили прием заявок

"Прием заявок приостановлен до высвобождения лимита финансирования в связи с проведением итоговых процедур по выдаче автокредитов по одобренным заявкам.

При наличии средств в рамках высвобожденных лимитов банками-участниками планируется возобновление приема заявок", - пояснили в фонде.

Отмечается, что программа финансирования льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. Предоставление автокредитов после полного освоения лимитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам.

Напомним, в начале июня банки также приостанавливали прием заявок на льготные автокредиты. Тогда это было связано с освоением выделенных средств.

Более подробно про льготное автокредитование можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1978479-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane-banki-vnov-priostanovili-priem-zayavok/