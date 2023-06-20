Льготный автокредит: полученные средства хотят направить на развитие общественного транспорта

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МИИР Марат Карабаев в кулуарах Акорды высказался о льготном автокредитовании в Казахстане и рассказал, куда могут пойти полученные средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Карабаев отметил, что средства на продолжение программы льготного автокредитования уже собраны.

"Сейчас револьверные средства накоплены. Рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта", – заявил он.

По его словам, такое решение было принято после поездки по регионам.

"Мы были в ряде регионов, представители акиматов поднимают вопрос кредитования автопарка. Так, в Костане, например, 90% износа, в Талдыкоргане, Уральске – 70% износ. Задача стоит – максимально эффективно использовать имеющиеся на руках средства", – пояснил министр.

Он также объяснил, почему было принято именно такое решение.

"Им (общественным транспортом – прим. ред.) пользуются в день 9,3 млн казахстанцев. Для нас приоритет – это удовлетворить их потребности. Средства будут направлены на финансирование общественного транспорта", – резюмировал глава МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025551-lgotnyy-avtokredit-poluchennye-sredstva-hotyat-napravit-na-razvitie-obschestvennogo-transporta/