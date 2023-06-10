Юрий Ильин освобожден от должности главы МЧС

Юрий Ильин. Фото: МЧС РК

Юрий Ильин освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал глава государства. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Юрий Ильин занимал этот пост с сентября 2020 года. В январе прошлого года и апреле 2023 года он был переназначен министром по ЧС.

По информации официального сайта МЧС РК, Юрий Ильин родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР.

В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Конева по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин", в 2006 году - Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Работал в органах по ЧС Алматы, был заместителем акима южной столицы, трудился в Администрации президента РК. До назначения главой МЧС был заместителем министра внутренних дел РК.

Напомним, сейчас в Абайской области бушует крупный пожар. Ранее сообщалось о потере связи с 14 работниками лесничеств, начались мероприятия по их поиску. На данный момент известно о трех погибших.

В связи с пожаром в Семее был введен режим ЧС местного масштаба природного характера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству и отложил свой визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня, чтобы лично посетить Абайскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024206-yuriy-ilin-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-mchs/