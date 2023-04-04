Юрий Ильин переназначен главой МЧС

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Указом главы государства Ильин Юрий Викторович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает официальный сайт президента Казахстана.

"Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Отметим, что Юрий Ильин занимает эту должность с сентября 2020 года. В январе прошлого года он был переназначен на этот пост указом президента.

Согласно информации на сайте МЧС РК, Ильин Юрий Викторович родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. В 1989 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. по специальности "инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин". В 2006 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юрист".

Трудовой путь:

С июня 1998 года – начальник отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

С июня 1999 года – заместитель начальника Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

С марта 2005 года – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

С декабря 2011 года – начальник Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы.

С марта 2013 года – заместитель акима города Алматы.

С октября 2015 года – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С апреля 2016-го по сентябрь 2020 года – заместитель министра внутренних дел РК.

С сентября 2020 года – министр по чрезвычайным ситуациям РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015393-yuriy-ilin-perenaznachen-glavoy-mchs/