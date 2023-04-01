Экибастузскую ТЭЦ вновь оштрафовали

ТЭЦ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экибастузская ТЭЦ вынуждена будет выплатить штраф за угольную пыль, поскольку та доставляет неудобства местным жителям, передает телеканал "Хабар 24".

По сообщению телеканала, размер штрафа пока неизвестен – экологи еще не получили результаты анализа.

Само руководство теплоэлектростанции факт выброса угольной пыли не отрицает. По их словам, выброс пыли в атмосферу был вынужденной мерой. Отмечается, что нестабильная работа котлов привела к серьезным повреждениям оборудования. Вследствие этого, по словам специалистов, произошел залповый выброс угольной пыли в атмосферу.

"Сейчас, когда уже потеплело, мы начали сработку топлива в определенных котлах. Сработка топлива – она невозможна без подсветки его дополнительным растопочным топливом, мазутом. То есть, испытывая дефицит тяги и отрабатывая это топливо, соответственно, горожане увидели вот этот черный дым и такую нелицеприятную картину", – сказал и.о. генерального директора "ЭкибастузтеплоЭнерго" Дмитрий Захаров.

Сообщается, что сейчас в ТЭЦ готовятся к масштабному ремонту. Отмечается, что в негодность пришли практически все водогрейные котлы.

"Когда ветер южный, то здесь все в пыли у нас. Дышать невозможно: ни открыть окна, ни проветрить. А когда ветер, как сегодня, северный, все идет туда. В основном вся пыль идет вся туда – на Заводскую и на 31 микрорайон", – рассказал житель Экибастуза Андрей Петренко.

Акимат уже взял на баланс тепловые сети и поможет финансово в ремонте котлового оборудования. После этого, как сообщается, все опять передадут в доверительное управление монополисту.

"Планируется проведение капитальных ремонтов на самой станции. Это у нас 8 котлоагрегатов водогрейных и три энергетических. В настоящее время на седьмом котлоагрегате капитальный ремонт уже начался.

После завершения отопительного сезона приступим к масштабным гидравлическим и температурным испытаниям сетей. Для чего нами уже разработана программа и графики выполнения этих работ", – пояснил заместитель акима Экибастуза Ануарбек Аманов.

Масштабы работ, как сообщается, покажут гидравлические испытания. Специалисты прогнозируют выявление на теплосетях более 300 повреждений, сообщил телеканал.

После окончания отопительного сезона в Экибастузе намерены реконструировать сразу четыре тепломагистрали протяженностью более пяти километров. Кроме того, планируется заменить почти 60 километров теплосетей на поврежденных участках.

Что произошло на Экибастузской ТЭЦ?

В конце ноября на теплоэлектростанции в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Наряду с этим некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

29 ноября в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил тогда он.

7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015025-ekibastuzskuyu-tets-vnov-oshtrafovali/