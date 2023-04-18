Акимат Экибастуза подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Здание ТОО "Экибастузтеплоэнерго". Фото: instagram.com/ete_ekb

В областном Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области рассматривается гражданское дело по иску акимата Экибастуза.

Администрация города намерена взыскать с предприятия ТОО "Экибастузтеплоэнерго" выделенные на устранение последствий аварии средства, пишет Pavlodarnews.kz.

Отмечается, что с 28 ноября по 8 декабря 2022 года в связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетях в городе объявили ЧС техногенного характера.

Сообщается, что для устранения ее последствий из чрезвычайного резерва местного бюджета выделили свыше 22 млн тенге. Их направили на питание, проживание участников устранения последствий ЧС, а также на ГСМ.

Позже, как отметили корреспонденты, по представлению прокуратуры Экибастуза в адрес ТОО направили иск о возмещении этих затрат, а затем претензию о досудебном урегулировании спора.

Однако предприятие отказалось возмещать материальный ущерб.

Судебные тяжбы еще не завершены, пояснили в акимате.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты выражали мнение, что ремонтировать теплосети города уже бессмысленно.

В Экибастуз, наряду с другими министрами, прибыл и вице-премьер-министр Роман Скляр, который озвучил предварительную причину ЧП.

Режим ЧС в Экибастузе отменили лишь 8 декабря.

В феврале Роман Скляр высказался о том, кто же все-таки виновен в аварии на ТЭЦ Экибастуза. По его словам, в инциденте были виноваты все – начиная с него, как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.

Между тем 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ.

Как сообщили позднее в Минэнерго, на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

А в марте и в начале апреля ТЭЦ в Экибастузе несколько раз оштрафовали на миллионы тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017275-akimat-ekibastuza-podal-v-sud-na-too-ekibastuzteploenergo/