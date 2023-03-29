Кандидатуру нового премьера предложит партия Amanat

Amanat. Иллюстративное фото: Facebook/AMANAT

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента РК VIII созыва. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство".

Новому правительству предстоит реализовать ряд социально-экономических реформ. В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в правительстве и акиматах.

В этих целях предлагаю политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью", – заявил Токаев.

Напомним, что правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства РК. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы избрали депутатов мажилиса по партийным спискам, а также 29 депутатов по одномандатным территориальным округам.

Согласно данным ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию Amanat проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

или 3 431 510 избирателей (40 мандатов); за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

или 693 938 избирателей (8 мандатов); за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

или 547 154 избирателей (6 мандатов); за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

или 535 139 избирателей (6 мандатов); за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов);

или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

или 331 058 избирателей (4 мандата); за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Напомним, что сегодня президент Казахстана выступил перед обновленным парламентом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014503-partiya-amanat-predlozhit-kandidaturu-premer-ministra/