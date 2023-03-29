Токаев о выборах: Всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии сессии парламента восьмого созыва, высказался о прошедших выборах в мажилис и маслихаты, передает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Средства массовой информации широко освещали ход агитации и процесс голосования. По оценкам отечественных и зарубежных наблюдателей, всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ.

Президент не является членом какой-либо партии, а акимы не возглавляют филиалы партий. В партийных списках не было высокопоставленных государственных деятелей. Таким образом, в ходе выборов были обеспечены равные возможности для всех партий.

Высокую активность продемонстрировали как избиратели, так и кандидаты. Серьезная конкуренция политических партий за голоса избирателей развернулись в каждом уголке страны. Несколько раз в прямом эфире были организованы напряженные и содержательные дебаты между представителями партий. Это общепринятая практика в демократическом обществе. Все это стало показателем укрепления открытого гражданского общества в Казахстане", - сказал Токаев.

Он отметил, что в ходе электоральной кампании высказывалась конструктивная критика, прозвучали дельные инициативы.

"Мы обязательно проанализируем все значимые предложения. В условиях высокой конкурентности итоги этих выборов были непредсказуемы. Они показали, что наша страна сделала важный шаг к реальной многопартийности.

Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции. Это стало возможным благодаря масштабным политическим реформам и либерализации законодательства, регулирующего регистрацию партий", - добавил президент.

По его словам, теперь казахстанские партии будут идти в фарватере политических процессов, определяющих будущее нашей страны.

"Избрание депутатов по одномандатным округам открыло возможность для того, чтобы в мажилисе были представлены интересы различных социальных групп.

Впервые за долгие годы в составе палаты появились депутаты, которые выдвинулись самостоятельно и сумели в острой конкурентной борьбе обойти претендентов от партий.

Таким образом, в нашей стране значительно укрепились и вышли на совершенно новый уровень демократические традиции. Граждане воочию убедились, что всем политическим силам были представлены равные возможности", - подчеркнул глава государства.

Он добавил также, что прошедшие выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан, среди которых были люди с различными жизненными установками и ориентирами.

"Можно сказать, что народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность. Победа в избирательной гонке требует многолетней напряженной работы, чувства ответственности перед народом и историей. Одним словом, успех может обеспечить только долгосрочная и системная стратегия.

Кандидаты, не набравшие достаточного количества голосов, приобрели хороший практический опыт и новые возможности. Призываю всех вас сплоченно работать во имя интересов Казахстана", - заключил Токаев.

Выборы в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты.

Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Ранее в ЦИК озвучили окончательные итоги выборов в мажилис. Голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию "Amanat" проголосовали 53,90%, или 3 431 510 избирателей (40 мандатов);

за партию "Ауыл" – 10,90%, или 693 938 избирателей (8 мандатов);

за партию Respublica – 8,59%, или 547 154 избирателей (6 мандатов);

за партию "Ак жол" – 8,41%, или 535 139 избирателей (6 мандатов);

за НПК – 6,80%, или 432 920 избирателей (5 мандатов); за партию ОСДП – 5,20%, или 331 058 избирателей (4 мандата);

за партию "Байтак" – 2,30%, или 146 431 избиратель (партия не прошла в мажилис).

Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.

Всего за и против всех отдан 6 366 441 голос.

По данным ЦИК, самая низкая явка на выборы оказалась в Алматы, самая высокая – в Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014475-vsem-partiyam-i-kandidatam-byli-predstavleny-ravnye-vozmozhnosti-tokaev-o-proshedshih-vyborah/