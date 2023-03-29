"Не может государство быть месяц без премьера": Кошанов о выдвижении кандидатуры премьер-министра

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба партии Amanat

Спикер мажилиса в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о том, когда партия большинства может выдвинуть кандидатуру премьер-министра страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов сообщил, что кандидатура главы кабмина будет предложена в ближайшее время.

"Да, это в ближайшее время будет предложена. Вы узнаете, когда придет время. Сейчас открыто сказать не могу. Сейчас нет полного окончательного решения по данному вопросу. Сейчас не могу ответить на ваш вопрос – выборы же на днях только прошли", – попытался отшутиться спикер мажилиса.

При этом он добавил, что, скорее всего, кандидатура премьер-министра будет предложена на встрече с главой государства.

"В ближайшие дни. Возможно, завтра, возможно, послезавтра. Процедуру мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что, скорее всего, на встрече с президентом предложим и на пленарном заседании мы дадим согласие", – добавил он.

Кроме того, журналисты задали ему еще один не менее важный вопрос, и касался он того, готова ли правящая партия нести ответственность за все промахи того правительства и премьер-министра, которого предложит.

"Вы слышали, сегодня президент об этом сказал. Я хочу подтвердить, да, действительно, мы готовы. Партия, которая получила большинство в мажилисе и будет предлагать кандидатуру премьер-министра", – ответил он.

Однако на вопрос, каким образом они будут нести ответственность, он не ответил. Заявив лишь только то, что все будет "в соответствии с законодательством".

Позже спикер мажилиса также высказался о сроках выдвижения кандидатуры главы кабмина.

"Сказать, что премьер-министром будет этот или тот человек, это большая ответственность. Отдельные депутаты или я как спикер отдельно не могу говорить. Мы должны на заседании фракции обсудить и принять решение. Но я повторюсь, что завтра-послезавтра, в ближайшее время мы предложим кандидатуру. Ведь государство не может месяц или большее время быть без премьера", – резюмировал Ерлан Кошанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014572-ne-mozhet-gosudarstvo-byt-mesyats-bez-premera-koshanov-o-vydvizhenii-kandidatury-premer-ministra/