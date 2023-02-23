"Анализируем, делаем выводы": Минобороны Казахстана изучает военный опыт России и Украины

Казахстанские военные на учениях. Иллюстративное фото: официальный сайт Минобороны РК

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, какие выводы сделала казахстанская армия на фоне вооруженного конфликта в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Камалетдинов отметил, что не бывает вооруженных конфликтов, похожих друг на друга

"(Наши военные - прим. ред.) осуществляют анализ, наблюдают за ситуацией - как идет ход боевых действий. Делаются соответствующие выводы. Мы анализируем, смотрим, делаем соответствующие выводы, вносим поправки в программу боевой подготовки", – добавил он.

По словам вице-министра, в первую очередь военные начали готовиться более тщательно и детально, проводить сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов.

"Потому что этот вооруженный конфликт показывает, что БПЛА применяются активно как в разведывательной (деятельности - прим. ред.) - корректировщики - так и в ударной", – пояснил Султан Камалетдинов.

Второе, как указал вице-министр, - это артиллерия.

"Применение ракетных войск артиллерии стало более массовым и стало особенностью в ходе боевой подготовки", – добавил Камалетдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010543-analiziruem-delaem-vyvody-minoborony-kazahstana-izuchaet-voennyy-opyt-rossii-i-ukrainy/