Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии на русском языке

Растислав Качер. Фото: Andrei Pungovschi / AFP / Getty Images

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии выразился нецензурно в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова об Украине, передает РБК.

Как пишет портал Pluska.sk, исполняющий обязанности главы МИД Словакии Растислав Качер в ходе заочной дискуссии раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высказывания по Украине.

По мнению Качера, помощь Евросоюза Украине является "морально правильной". Также он подчеркнул, что ЕС един в помощи Киеву, но "лишь одна Венгрия держится в стороне".

Кроме того, и.о. главы МИД Словакии назвал морально неприемлемыми слова Орбана о том, что война в Украине не является их войной.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев, пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко", – заявил министр, добавив при этом нецензурное ругательство на русском языке.

Виктор Орбан. Фото: Janos Kummer / Getty Images

В Венгрии отреагировали на слова Качера.

Как пишет венгерское информационное агентство Mandiner, глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет выразил обеспокоенность психологическим состоянием Качера и посоветовал ему "обратиться за помощью к специалисту".

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Словакия и Венгрия вступили в ЕС в 2004 году.

Как пишет DW, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по отношению к ситуации в Украине часто повторяет: "Это не наша война". По его словам, война в Украине является конфликтом, который должны урегулировать участвующие в нем стороны.

Однако при этом большую часть санкций ЕС против России Венгрия поддержала. Будапешт лишь однажды выступил против введения мер в отношении патриарха Русской православной церкви Кирилла.

Кроме того, Орбан не поддержал поставки оружия в Украину и наложил запрет на использование для них территории своей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010339-glava-mid-slovakii-obmateril-premera-vengrii-na-russkom-yazyke/