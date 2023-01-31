"Мы сдвинулись с мертвой точки": экс-аким Астаны Кульгинов о строительстве ЛРТ

Опоры ЛРТ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов в кулуарах кабмина высказался о строительстве ЛРТ в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у экс-акима Астаны, а ныне - заместителя премьер-министра по социальным вопросам, что происходит с проектом строительства ЛРТ в столице.

"Проект ЛРТ не относится к моей компетенции, я не курирую. Это вопрос акимата. Когда я занимался этой работой, я много раз говорил, информировал. По итогам 2022 года можно сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки. На этот проект выделено порядка 50 миллиардов тенге. Акимат города уже продолжает работу", – заявил он.

В частности, по его словам, идет работа по выносу инженерных сетей, подготовке балок, сооружений, строительных конструкций.

"Нужно понимать, что зимой темпы снижаются. Здесь самое главное, что выделенные средства на контроле. Там были долги перед китайским консорциумом, часть из них закрыта. Еще оплата произошла за подвижной состав, работа идет, мы сдвинулись с мертвой точки. Этот проект нужно закончить", – резюмировал Кульгинов.

Первые опоры легкорельсового транспорта "Astana LRT" появились в столице еще в 2017 году.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека - экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан - были объявлены в международный розыск. А строительство самого ЛРТ на некоторое время замерло.

В январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В октябре минувшего года премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007414-proekt-ne-otnositsya-k-moey-kompetentsii-kulginov-o-lrt-v-astane/