Электросети и оборудование ТЭЦ в Казахстане изношены, заявил Смаилов

Деревянная опора ЛЭП. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании правительства премьер-министр Казахстана заявил об износе региональных электросетей в стране, который доходит до 65%. Также, по его словам, изношено оборудование на ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Текущий уровень износа региональных электрических сетей составляет около 65%. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей.

При этом в некоторых городах эта цифра составляет 80%. Поэтому необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей", – заявил Алихан Смаилов.

Также, по его словам, Казахстану потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.

Позже Смаилов дал ряд поручений:

Министерству энергетики и фонду "Самрук-Казына" – до конца года провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии , поскольку сегодня дефицит электромощностей решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран;

, поскольку сегодня дефицит электромощностей решается за счет перетоков из энергосистем соседних стран; Минэнерго – принять меры по увеличению маневренных мощностей , которые требуются в период пиковых нагрузок;

, которые требуются в период пиковых нагрузок; министерствам и фонду "Самрук-Казына" – до конца октября внести механизмы реализации политики "Тариф в обмен на инвестиции" ;

; Минэнерго – принять меры по поэтапному установлению "справедливых тарифов" на электрическую и тепловую энергию;

на электрическую и тепловую энергию; разработать и внедрять технологии по снижению выбросов и их утилизации на угольных электростанциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993168-elektroseti-i-oborudovanie-tets-v-kazahstane-iznosheny-zayavil-smailov/