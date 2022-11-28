129 домов подключили к теплу в Экибастузе

Иллюстративное фото: instagram.com/ekibastuz_akimdigi

129 многоэтажных домов из 149 за ночь удалось подключить к теплу в Экибастузе. Также отопление стало поступать в 10 социальных объектов из 15. Об этом сообщили в акимате Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что дополнительно запустили четыре котла, доведя до шести рабочих.

За прошедшие сутки в Экибастузе сохранена циркуляция теплосетей. Обнаружены повреждения, ведутся земляные работы.

Сейчас восстанавливается подача тепла на оставшихся пяти социальных объектах и в 20 многоэтажных домов.

Объекты образования переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

В Павлодар передислоцировано 123 человека. По линии образования - 84, по линии здравоохранения - 39.

В акимате обещают в первой половине дня разрешить ситуацию по 20 многоэтажным жилым домам.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999199-129-domov-podklyuchili-k-teplu-v-ekibastuze/