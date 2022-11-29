"Сначала с ситуацией нужно разобраться": Жумангарин о наказании виновных в аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Авария в Экибастузе. Фото: pavlodarnews.kz/ Константин Шелков

Вице-премьер-министр, по совместительству глава Минторговли Серик Жумангарин в кулуарах кабмина высказался по поводу аварии в Экибастузе, из-за которой город оказался без тепла, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что власти держат ситуацию на контроле.

"С самого начала мы на контроле держим. Минздрав постоянно дает информацию, сколько людей в больнице, сколько рожениц, сколько детей, что предпринимается. На контроле находится. В случае ухудшения и снижения температуры запасной аэродром в Павлодаре уже подготовлен, нет никаких проблем в этом плане.

То, что случилось, это, конечно, неприятная вещь, ужасная, все это связано вообще с износом, большая проблема", – заявил он.

Журналисты поинтересовались, почему глава кабмина не наказал никого из-за случившегося.

"Я думаю, придет время наказывать, сначала с ситуацией нужно разобраться досконально", – сообщил в ответ Серик Жумангарин.

Ранее на заседании правительства премьер-министр поручил устранить последствия аварии в кратчайшие сроки.

Напомним, в Экибастузе в ночь на воскресенье, 27 ноября, на ТЭЦ произошла остановка сразу четырех котлоагрегатов, из-за чего в домах горожан пропало отопление.

Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего были остановлены водогрейные котлы.

Постояльцев некоторых социальных объектов перевезли из Экибастуза в Павлодар. Занятия в школах Экибастуза были отменены.

На следующий день в связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе был объявлен режим ЧС.

Также стало известно, что на восстановление Экибастузской ТЭЦ необходимо около 4 млрд тенге. Это лишь предварительные подсчеты Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации. В то же время, по словам независимых экспертов, ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999358-snachala-s-situatsiey-nuzhno-razobratsya-zhumangarin-o-nakazanii-vinovnyh-v-avarii-na-tets-v-ekibastuze/