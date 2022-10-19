Каракат Абден зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

Каракат Абден. Фото: Facebook / Karakat Abden

Центризбирком официально зарегистрировал Каракат Абден кандидатом на пост президента. Внеочередные выборы главы государства назначены на 20 ноября, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК Шавхат Утемисов сообщил, что Каракат Абден представила документы в Центризбирком 8 октября 2022 года. Ее выдвинуло РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

"Были представлены выписки из протокола заседания высшего органа о выдвижении кандидатом в президенты РК с приложением копии документа о регистрации в Министерстве юстиции, заявление о согласии баллотироваться в президенты РК, биографические данные и документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса", - добавил он.

Спикер напомнил, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 11 октября было установлено, что ее кандидатура соответствует требованиям закона.

"Кандидату также были выданы подписные листы для сбора подписей граждан. Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты были собраны подписи 121 314 граждан в 15 регионах страны. Из них были проверены 120 158 подписей, достоверными были признаны 118 418", - сообщил Утемисов.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия по разным причинам отклонила кандидатуры Хайруллы Габжалилова, Талгата Ергалиева и Фатимы Бизаковой.

Кроме того, суд признал недействительным протокол о выдвижении экс-депутата Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана.

К этому часу, помимо Каракат Абден, кандидатами в президенты РК на предстоящих выборах зарегистрированы Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев и Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993378-karakat-adben-zaregistrirovali-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/