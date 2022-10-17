Жигули Дайрабаева зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

Жигули Дайрабаев. Кадр из видео: YouTube/RGP ITC RUS

Вопрос регистрации Жигули Дайрабаева в качестве кандидата в президенты Казахстана сегодня рассмотрели на заседании в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что Дайрабаев, выдвигаемый от партии "Ауыл", предоставил необходимые документы и собрал требуемое количество подписей в свою поддержку.

ЦИК постановил официально зарегистрировать Дайрабаева в качестве кандидата и выдать ему соответствующее удостоверение. После объявления о регистрации Жигули Дайрабаеву вручили удостоверение кандидата.

Отмечается, что кандидат и его супруга сдали декларацию об активах и обязательствах, Дайрабаев предоставил справку об отсутствии заболеваний, препятствующих его регистрации, также он собрал более 125 тысяч подписей в свою поддержку.

Ранее Дайрабаева признали соответствующим требованиям к кандидатам в президенты страны. Перед этим он сдал экзамен на знание государственного языка и получил "пять с минусом".

Напомним, ранее кандидатами в президенты Казахстана официально зарегистрировали Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993017-zhiguli-dayrabaeva-ofitsialno-zaregistrirovali-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/