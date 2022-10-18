Более 300 наблюдателей направит Миссия БДИПЧ/ОБСЕ на выборы в Казахстане

Нурлан Абдиров и Уршула Гацек. Фото: ЦИК РК

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров встретился с главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента РК Уршулой Гацек. В Казахстан направят более 300 наблюдателей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Встреча Нурлана Абдирова и Уршулы Гацек состоялась сегодня, 18 октября. В ней приняли участие члены и сотрудники аппарата ЦИК, а также члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека).

"Нурлан Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ/ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении ЦИК РК.

Также председатель Центризбиркома ознакомил членов Миссии с особенностями и продолжительностью основных этапов избирательной кампании, представил итоги выдвижения кандидатов в президенты и отметил, что сейчас завершается этап регистрации кандидатов.

По словам Нурлана Абдирова, традиционно большое внимание уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО.

Кроме этого, для привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан "Клуб молодых избирателей". Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.

Встреча представителей ЦИК РК и Миссии БДИПЧ/ОБСЕ. Фото: ЦИК РК

В ходе встречи глава ЦИК пригласил членов Миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей Миссии с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим Миссию вопросам.

Кроме того, в рамках встречи члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ задали вопросы членам Центральной избирательной комиссии.

"Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с Бюро, в том числе в периоды между электоральными кампаниями", – подчеркнул Абдиров в завершение встречи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993279-bolee-300-nablyudateley-napravit-missiya-bdipchobse-na-vybory-v-kazahstane/