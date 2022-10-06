"Закон не запрещает": глава Минюста о выдвижении кандидата в президенты от общественных объединений

Урны с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минюста Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat прокомментировал вопрос о том, как будет проходить регистрация кандидата от коалиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Регистрация будет проходить в соответствии с законом "О выборах". Одно общественное объединение выдвигает кандидата, от которого кандидат и регистрируется.

"Коалиция" - нет такого юридического термина в законодательстве. Коалиция - это больше политическое понятие. Поэтому здесь, видимо… посмотрим, как будут развиваться события", — сказал Канат Мусин.

Он также добавил, что кандидат, которого выдвинуло общественное объединение, при регистрации должен выразить свое согласие баллотироваться от этого общественного объединения в письменном виде.

"Закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата. Как это будет выглядеть в бюллетене? Это вопросы к ЦИКу.

Кандидат дает свое согласие баллотироваться от того или иного общественного объединения при регистрации его в качестве кандидата. В законе нет ограничений по количеству общественных объединений. Они могут выдвигать одного и того же кандидата", — отметил глава Минюста.

Журналисты поинтересовались, сколько времени есть у кандидата на то, чтобы согласиться.

"До окончания процедуры выдвижения. Я не могу комментировать в данном случае, какой будет выбор у кандидата в президенты. Пока об этом еще не сказано", — резюмировал Мусин.

Днем ранее, в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что не состоит ни в одной партии, и заявил, что считает правильным идти на выборы от широкой коалиции общественно-политических сил.

"Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – отметил президент.

Также отметим, что кандидатуру Токаева в президенты выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team. Совет генералов и Ассоциация ветеранов войны в Афганистане также поддержали кандидатуру Токаева на выборах президента Казахстана.

Сегодня кандидатуру Токаева в президенты выдвинула партия Amanat. Также кандидатуру действующего президента поддержала Народная партия Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991371-zakon-ne-zapreschaet-glava-minyusta-o-vydvizhenii-kandidata-v-prezidenty-ot-koalitsii/