Партия Amanat выдвинула кандидатуру Токаева в президенты

Здание филиала партии Amanat в Астане. Иллюстративное фото: Facebook / AMANAT

В Астане проходит XXIV съезд партии Amanat, на котором состоялось выдвижение кандидата в президенты Казахстана – партия выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос.

Поэтому сегодня задача партии Amanat и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Камелевича Токаева. Думаю, делегаты съезда меня единогласно поддержат. Народ доверяет и мы доверяем нашему лидеру", – сказал председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.

После выступления членов партии состоялось голосование – кандидатуру Касым-Жомарта Токаева поддержали все присутствующие, воздержавшихся или проголосовавших против не оказалось.

"Решением 24-го съезда партии Касым-Жомарт Токаев единогласно выдвинут на кандидатуру президента Казахстана", – объявил исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

Отметим, что для участия в съезде в Астану съехались представители всех регионов Казахстана. Также участие принимают члены фракции в мажилисе и маслихатах, члены политсовета, представители НПО, представители молодежного крыла "Жастар Рухы" и т.д.

Днем ранее, в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что не состоит ни в одной партии, и заявил, что считает правильным идти на выборы от широкой коалиции общественно-политических сил.

"Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – отметил президент.

Также отметим, что кандидатуру Токаева в президенты выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team. Совет генералов и Ассоциация ветеранов войны в Афганистане также поддержали кандидатуру Токаева на выборах президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991342-partiya-amanat-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-v-prezidenty/