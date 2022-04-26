Токаев вышел из состава партии Amanat

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 26 апреля на внеочередном съезде партии Amanat президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своем выходе из партии, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент отметил, что не должен отдавать приоритет какой-либо партии.

"С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. В связи с этим благодарю всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах", - заявил Токаев.

Кроме того на внеочередном съезде партии Amanat было объявлено о вхождении партии Adal в состав правящей партии.

Напомним, 16 марта в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить роль парламента страны и отойти от суперпрезидентской формы правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966873-tokaev-vyhodit-iz-sostava-partii-amanat/