Гражданский Альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента

Бану Нургазиева. Фото: ГАК

Гражданский Альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента РК. Это было озвучено во время конференции членов Гражданского Альянса Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В онлайн-конференции участвовали лидеры Гражданского Альянса двадцати регионов страны.

Президент Гражданского Альянса Бану Нургазиева, председатель Конференции, обратилась к присутствующим участникам совещания.

«Президент страны Токаев К.К. в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» назвал деятельность общественных организаций важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны и призвал к более широкому и глубокому вовлечению общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ, с открытым обсуждением всех национальных проектов и стратегических документов», - подчеркнула глава Альянса.

Бану Нургазиева отметила, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, в Казахстане высокими темпами идет политическая модернизация, реструктуризация экономики, развитие социальной сферы.

Также она отметила, что произошли существенные изменения во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни страны.

«Токаев К.К. с первых дней президентства обозначил контуры нового формата взаимодействия государства и общества, предложив концепцию «Слышащего государства», ориентированную на конструктивный диалог, установление эффективной обратной связи между властью и населением. Люди верят в перемены и доверяют президенту страны», - отметила она.

Лидеры региональных Альянсов в своих выступлениях говорили о том, что все предложенные президентом страны инициативы и реформы востребованы гражданами Казахстана, потому что исходят из интересов народа, простых людей.

Члены Конференции Гражданского Альянса Казахстана единогласно решили заявить о поддержке кандидатуры действующего главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на пост президента Республики Казахстан.

Напомним, ранее Национальная волонтерская сеть предложила выдвинуть Токаева в кандидаты в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991134-grazhdanskiy-alyans-kazahstana-vydvinul-kandidaturu-tokaeva-na-post-prezidenta/