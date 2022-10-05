Совет генералов поддержал кандидатуру Токаева на выборах президента Казахстана

Союз генералов. Фото: Союз генералов

Президиум Совета генералов принял решение поддержать кандидатуру Токаева, "как опытного и готового служить обществу политика", на выборах президента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Генералы, ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов Казахстана обсудили послание главы государства.

"Президиумом РОО "Совет генералов" принято решение принять активное участие в реализации изложенных в программном документе положений и предложений.

Мы выступаем в поддержку предложения о проведении осенью текущего года внеочередных президентских выборов. Для успешной реализации реформ, направленных на построение справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа", — сообщили в Совете генералов.

Как отметил генерал-майор в отставке, председатель РОО "Совет генералов" Махмут Телегусов, введение однократного семилетнего срока президентского мандата является кардинальной мерой в развитии открытого демократического государства. Эта мера, по его мнению, станет основной новой политической эпохи страны.

"Когда в мире сложная геополитическая обстановка, необходимо ценить мир и согласие. Мы, офицеры, стоявшие на защите независимости страны, предлагаем кандидатуру Касым-Жомарт Токаева на выборы, как опытного, готового служить нашему обществу, политика", — сказал генерал-майор Махмут Телегусов.

Напомним, кандидатуру Токаева также выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991188-sovet-generalov-podderzhal-kandidaturu-tokaeva-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/