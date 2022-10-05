Ассоциация ветеранов войны в Афганистане выдвинула кандидатуру Токаева на пост президента

Ассоциация ветеранов войны в Афганистане. Фото: Ассоциация ветеранов войны в Афганистане

Ассоциация ветеранов войны в Афганистане Qazaqstan Ardagerleri выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих выборах президента Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание правления Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Qazaqstan Ardagerleri прошло сегодня.

Открыл мероприятие и выступил на нем с речью председатель Ассоциации Бахытбек Смагул, отметив заслуги и достижения Касым-Жомарта Токаева перед отечеством. В соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата от Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri на выборы президента Республики Казахстан.

Члены правления, обсудив вопрос, единогласно приняли постановление о выдвижении от Ассоциации Qazaqstan Ardagerleri кандидатом на пост президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Напомним, кандидатуру Токаева также выдвинул Гражданский альянс Казахстана, с аналогичным предложением выступила Независимая волонтерская сеть и молодежное объединение Qazaqstan Team. Совет генералов также поддержал кандидатуру Токаева на выборах президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991242-assotsiatsiya-veteranov-voyny-v-afganistane-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-na-post-prezidenta/