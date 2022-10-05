Молодежное объединение. Фото: Qazaqstan Teaм

Молодежное объединение Qazaqstan Team предложило кандидатуру Токаева в президенты. Сегодня состоялось собрание актива республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team, передает корреспондент NUR.KZ.

В мероприятии приняли участие представители старшего и молодого поколения, лидеры общественного мнения, спортсмены и предприниматели. В повестку дня встречи вошли вопросы о планах работы Qazaqstan Teaм и предстоящих внеочередных президентских выборах.

Модератором круглого стола выступил руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов. В качестве спикеров приняли участие член Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан Валихан Бахретдинов, член Совета АНК, Аян Салимгереев.

В ходе мероприятия актив республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team предложил выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева в кандидаты на пост президента Республики Казахстан.

«Мы считаем, что Касым-Жомарт Кемелевич является самым достойным на сегодня кандидатом на эту высшую должность в стране. Всем известно, как высоко ценятся его дипломатические способности за рубежом. Вместе с тем, он является опытным государственным политиком.

Курс реформ, который был предложен Касым-Жомартом Кемелевичем как никогда соответствуют нынешним реалиям, они обеспечат дальнейшее укрепление национальной безопасности, внутреннюю социально-экономическую стабильность, окажут содействие на развитие малого и среднего бизнеса, окажут влияние на образовательную и на все другие сферы», - подчеркнул руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов.

По мнению политолога Валихана Бахретдинова, в условиях глобальных изменений и пересмотра устоев международного права, Казахстану необходимо политическое руководство и видение человека, имеющего опыт и международный авторитет.

«Таким кандидатом на пост руководителя нашей Республики в текущей ситуации является К.К. Токаев. Президент Токаев проводит последовательную политику на международной арене, что положительно сказывается как на имидже Казахстана в качестве миролюбивой нации, так и на общем благосостоянии казахстанцев. Уверен, мудрый и образованный народ Казахстана сделает правильный выбор, и Касым-Жомарт Кемелевич победит в прозрачной и конкурентной гонке за политическое лидерство. Путь нашего народа на данном этапе исторического развития неразрывно связан с ролью действующего Президента», - отметил он в своем выступлении.

Аян Салимгереев, в свою очередь, отметил, что важным звеном политической системы государства являются выборы.

"20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Республики Казахстан, и на этих выборах я лично поддерживаю Касым-Жомарта Кемелулы Токаева. Это связано с тем, что Касым-Жомарт Кемелулы дает новую жизнь молодежной политике в стране и выражает свою большую поддержку.

В своей статье «Независимость превыше всего» он отметил: «Молодежь всегда является источником новых идей и движущей силой позитивных изменений». Из этих слов видно, что наш президент возлагает большие надежды на молодежь и всегда поддерживает ее как будущее нашей страны", - подчеркнул Аян Салимгереев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991158-molodezhnoe-obedinenie-qazaqstan-team-predlozhilo-kandidaturu-tokaeva-v-prezidenty/