Народная партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева в президенты

НПК. Фото: qhp.kz

В Астане состоялся XXI Внеочередной съезд Народной партии Казахстана, в котором приняли участие делегаты со всех регионов республики. На повестке дня обсуждались вопросы, касающиеся президентской электоральной кампании 2022 года, сообщается в официальном Instagram-аккаунте НПК.

По словам председателя НПК Ермухамета Ертысбаева, в нынешний период общемировой турбулентности Казахстан остался стабильным "островом безопасности" в центральноазиатском регионе, и наша задача – сохранить эту стабильность впредь.

"Сейчас не время для внутриполитических игр и разборок. Необходимо единство и холодный разум. Поэтому наша партия самой первой из всех политических сил поддержала на внеочередных президентских выборах кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В этом вопросе мы исходим из интересов страны", — заявил председатель партии НПК.

Ертысбаев объяснил, что прошедший в нынешнем году общенациональный референдум заложил прочный конституционный фундамент нового справедливого Казахстана.

После этого, по его словам, все политические силы страны смогут сконцентрироваться на системном и комплексном решении социально-экономических вопросов.

Председателя поддержал первый заместитель главы НПК, руководитель парламентской фракции "Народная партия Казахстана" Айкын Конуров.

"Наша политическая платформа и предвыборная программа полностью совпадают с политикой и планами действующего главы государства", — добавил он.

По итогам съезда НПК единогласно поддержала кандидатуру Токаева.

Напомним, сегодня партия Amanat выдвинула кандидатуру Токаева в президенты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991361-narodnaya-partiya-kazahstana-vydvinula-kandidaturu-tokaeva-v-prezidenty/