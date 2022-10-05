Национальная волонтерская сеть предложила выдвинуть Токаева в кандидаты в президенты

Волонтеры. Фото: НВС

Национальная волонтерская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в президенты. Сегодня прошло собрание волонтерских организаций Национальной волонтерской сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры выступили в поддержку действующего главы государства и инициировали его выдвижение в кандидаты в президенты на новый срок.

"В последние годы волонтерское движение в нашей стране принимает общенациональный масштаб – все больше казахстанцев понимает, что в их силах творить добро, оказывать помощь и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Уже сейчас в Казахстане действует более 600 волонтерских организаций, в которых участвует свыше 200 тысяч волонтеров.

Все эти достижения – заслуга не только самих граждан и активного гражданского общества, но и государства, которое понимает значимость и высокую роль волонтеров в развитии страны, наращивания потенциала социального партнерства через волонтерскую и благотворительную деятельность", - сообщили организаторы.

Они отметили значимый вклад в развитие волонтерства президента страны Касым-Жомарта Токаева и сообщили, что при его непосредственной поддержке был принят ряд стратегических документов и инициатив по развитию волонтерской деятельности на республиканском и международном уровнях.

Ранее президентом была поддержана инициатива об объявлении 2020 года Годом волонтера. Это решение сыграло важную роль, ведь именно волонтеры, наравне с медиками и другими службами, оказались на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Это способствовало развитию грантов для волонтерских проектов, учреждению и вручению 5 тысячам казахстанцев государственной награды - медали «Халық Алғысы» за проявленную активность в сложный период пандемии.

Председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким в обращении к волонтерским организациям отметила, что за эти годы глава государства неоднократно высоко оценивал труд волонтеров и волонтерских организаций, выражая слова искренней благодарности, и поддерживая все значимые инициативы в сфере развития добровольчества.

«Президент верит в волонтеров, как в «благородных людей с чистыми позывами и чистой совестью» и это не может не вдохновлять. Мы убеждены, что мандат доверия к президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и во имя процветания нашей страны. Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента!» - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991137-natsionalnaya-volonterskaya-set-predlozhila-vydvinut-tokaeva-v-kandidaty-v-prezidenty/