Токаев: Отсутствие пастбищ в Казахстане не поддается разумному объяснению

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Карагандинской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

На встрече с общественностью Карагандинской области глава государства отметил, что прибыл для знакомства с жизнью региона и обсуждения его проблем. В начале выступления президент остановился на роли области в истории и духовной жизни страны.

"Известно, что Караганда обладает природными богатствами. Регион, расположенный в самом сердце Сарыарки, славится и своим духовным наследием. Этот край, где в прошлом разворачивались многие исторические события, является родиной многих выдающихся деятелей. На карагандинской земле появились на свет лидеры движения Алаш Алихан Бокейхан, Жакып Акбаев, Алимхан Ермеков. Здешние места, где впервые прозвучали кюи Таттимбета и песни Мади, считаются священной колыбелью казахского искусства. На этой благодатной земле родились наши великие писатели Сакен Сейфуллин, Габиден Мустафин, Касым Аманжолов. На территории области много природных достопримечательностей. Испокон веков казахи почитали Каркаралы и Шайтанколь, горы Бектау ата и Бугылы-Тагылы. Регион, земля которого богата культурными памятниками, а недра – полезными ископаемыми, по праву занимает особое место в нашей стране", – сказал глава государства.

В речи было отмечено, что горно-металлургические и угледобывающие производства Карагандинской области играют важную роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится треть угля, около половины меди страны и более 85 % стали.

"Область является локомотивом промышленного сектора страны. Регион динамично развивается и сохраняет стабильный рост во всех отраслях экономики. Мы четко придерживаемся принципа «сильные регионы – сильная страна", – сказал президент.

Глава государства заявил, что уделяет постоянное внимание Карагандинской области, и обозначил приоритетные направления развития региона.

"Первое. Поддержка обрабатывающей промышленности. В общем объеме промышленного производства области доля обрабатывающего сектора составляет 80 %. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране. Вместе с тем в данном направлении у области есть широкие перспективы для развития", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что на расширенном заседании правительства в июле текущего года он говорил о необходимости более предметной работы по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. По словам президента, диверсификация отечественной экономики приобретает еще большую актуальность с учетом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры. При этом задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

"В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому Правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подробно остановился на перспективах транзитно-транспортного потенциала и дорожной инфраструктуры области.

"Очевидно, что качество автомобильных дорог должно способствовать развитию региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр – Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю Правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган протяженностью более 500 километров. Ее ремонт позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году. Поручаю также отремонтировать автодорогу Караганда – Каркаралинск. Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит укрепить туристический потенциал Каркаралинска", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Карагандинской области. Фото: Акорда

Затем глава государства высказал свои предложения по развитию моногородов. По его словам, значительная часть промышленности Карагандинской области и почти половина населения области сосредоточена в 5 моногородах. Поэтому необходимо сосредоточиться на поддержке предпринимательства, оказании аутсорсинговых услуг, привлечении инвестиций, создании новых производств. Это позволит избежать зависимости жителей от крупных предприятий.

"В нашей стране реализуется национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны". Акимат совместно с правительством должны в рамках этого проекта реализовать масштабные инициативы в малых городах", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент поручил разработать план развития побережья озера Балхаш в целях повышения туристического потенциала города, а также рассмотреть возможность субсидирования авиабилетов до Балхаша и открытия дополнительных авиа- и железнодорожных рейсов.

Глава государства сообщил, что жители Карагандинской области постоянно поднимают вопросы экологии. Президент призвал крупные предприятия строго соблюдать обязательства, стандарты и нормы, касающиеся охраны окружающей среды.

"Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос. Промышленным предприятиям, особенно крупным, следует более активно применять современные очистные установки, совершенствовать производственные процессы, на системной основе заниматься озеленением территорий. Такие меры реализуются по всей стране в рамках Национального проекта "Зеленый Казахстан". Кроме того, важно разобраться со специальными отчислениями недропользователей, направив их на решение экологических проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области.

"Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма", – поручил глава государства.

Президент выразил признательность шахтерам и металлургам, которые ежедневным тяжелым трудом куют индустриальную мощь всей страны. Он подчеркнул, что их сложная работа достойна особого уважения. Он также высказал уверенность в том, что собственники промышленных предприятий, учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру на сырье, смогут найти возможности для повышения фонда оплаты труда.

"Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны. Государство настроено на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Мы продолжим создавать все условия для предпринимателей, будем последовательно улучшать инвестиционный климат страны. И в этом ни у кого не должно быть сомнений", – сказал глава государства.

В своем выступлении президент высказался и в отношении просьб шахтеров, которые уже долгое время говорят о необходимости внесения поправок в Гражданский кодекс в части увеличения регрессных и пенсионных выплат.

"Хорошо понимаю запросы и чаяния людей. Хочу отметить, что это крайне непростой вопрос, который касается изменений пенсионной и налоговой систем, а также системы социального обеспечения. Этот вопрос нужно детально рассмотреть с учетом интересов коллег, товарищей, трудящихся в других опасных отраслях экономики, да и всех слоев общества. Определенные наработки у правительства имеются. В начале следующего года правительство внесет мне конкретные предложения", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Карагандинской области. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев назвал в числе актуальных вопросов жизни региона водоснабжение и развитие сельского хозяйства.

"В 176 селах области нет чистой воды. В этом году чистой водой будут обеспечены 37 населенных пунктов. Нужно безотлагательно решить вопрос о водоснабжении и других сел. В последние годы происходит стремительное обмеление озера Балхаш. Неудовлетворительным является техническое состояние канала имени Сатпаева, по которому вода поступает в центр страны. Поручаю вам вместе с соответствующими специалистами внимательно изучить эти вопросы", – сказал глава государства.

Говоря об укреплении аграрного потенциала региона, Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние пять лет поголовье лошадей в стране удвоилось и достигло 4 миллионов. В этом отношении Карагандинская область, обладающая обширными пастбищными угодьями, является одним из регионов-лидеров.

"Однако не все земли в полной мере приносят пользу стране. Сейчас мы начали конкретную работу в этом направлении. По моему поручению начался космический мониторинг сельскохозяйственных земель. По республике выявлено более 20 млн га неиспользуемых пастбищных угодий. Специальная комиссия занимается их возвращением в государственную собственность. Уже возвращено более 4,2 млн га земли, из которых 1,1 млн га расположены в Карагандинской области.

Отсутствие пастбищ в Казахстане, занимающем девятое место в мире по площади, не поддается разумному объяснению", – считает президент.

Президент также поднял вопросы развития инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры. По его словам, деятельность в этих сферах напрямую влияют на жизнь горожан. Особое внимание Президент призвал уделять качественному образованию подрастающего поколения. По инициативе главы государства стартовал национальный проект "Комфортная школа", который реализуется по всей стране.

"В ближайшие 3 года в регионе будут построены новые школы более чем на 28 тысяч мест. Строительство начнется в следующем году. Поэтому уже сейчас следует решить вопросы выделения земли и подключения к инженерным сетям. Аким области несет прямую ответственность за своевременное и качественное выполнение данных задач. Поручаю Правительству жестко контролировать эту работу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, одной из главных задач является развитие системы медицинского образования. Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров.

"Профильное министерство предложило проект создания при университетах 5 больниц. Одна из них будет построена в Караганде. Строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Дав высокую оценку спортивным достижениям области, глава государства указал на необходимость уделять особое внимание развитию спортивной инфраструктуры и массовому спорту. По его словам, в областном центре, малых городах, районах и селах необходимо создать благоприятные условия для занятия спортом.

Как было сказано далее, для дальнейшего развития областного центра необходимы дополнительные теплоисточники. В этой связи правительству поручено выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода города Караганды.

Президент поручил акимату с учетом мнения жителей города решить вопросы, касающиеся возведения нового золоотвала ТЭЦ. Он также заявил о необходимости решения проблем дольщиков, увеличения зеленого фонда развитии общественного транспорта и обеспечения пешеходной доступности для карагандинцев. Последнее особенно актуально в связи с тем, что районы города отделены от центра и друг от друга железнодорожными путями, промышленной зоной и частным сектором.

"Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом. Существующий с 2007 года Генеральный план развития города сильно устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности", – сказал глава государства.

Президент убежден, что устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений. Общественные советы должны последовательно продвигать социально значимые проблемы и отстаивать интересы широких слоев населения. Активное участие граждан в государственном управлении – залог успешного построения Справедливого Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что карагандинская земля стала родным домом для представителей многих депортированных народов, жертв сталинских репрессий. Сегодня здесь в мире и согласии живут и созидают десятки этносов, внося весомый вклад в устойчивый прогресс нашей страны. По его словам, в условиях, когда современный мир проходит через невиданную ранее турбулентность и напряжение, когда ведущие державы переживают хронический кризис взаимного доверия, гражданам Казахстана как никогда важно укреплять свои основополагающие ценности. Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре.

"Убежден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он, по сути, демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность. Паспорт гражданина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности. Паспорт Казахстана – это символ справедливости и устремления нации в будущее. Наш бирюзовый паспорт узнаваем и уважаем во всем мире. В отношении казахстанского паспорта за рубежом не существует каких-либо ограничений, включая выдачу виз иностранных государств. Это прямой результат сбалансированного, ответственного внешнеполитического курса и внутренней политики нашей страны, направленных на построение Справедливого Казахстана", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в мире Казахстан широко известен как ответственная в международных делах и динамично развивающая страна, нацеленная на достижение прогресса в своем развитии и стремящаяся к взаимовыгодному сотрудничеству. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия.

"Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как "место встречи и диалога…", является «двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…», ставит в центр "усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга...". Эти слова Понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень емко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности. Суть всех проводимых мною реформ заключается в том, чтобы каждый гражданин Казахстана ощущал свою роль и значимость в созидании страны", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления глава государства подчеркнул, что наша страна вступает в новую политическую эпоху.

"На основе обновленной Конституции будут перезагружены важнейшие политические институты, будет сформирована открытая и конкурентоспособная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы сделали только первые шаги на этом большом пути. Перед нами стоит задача кардинального реформирования судебной системы и правоохранительных органов, в результате которой законность и правопорядок должны стать мерилом нашей жизни. Должна произойти переоценка ценностей, на первый план должно выйти трудолюбие", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность карагандинцам за большой вклад в развитие страны и призвал молодое поколение к трудолюбию и патриотизму.

"Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу. Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны. Алихан Букейхан, уроженец этих мест, говорил: "Пока я жив, я буду служить казахскому народу". Таким образом лидер движения Алаш призывал нас хранить верность интересам своей страны", – сказал глава государства.

В завершение встречи президент вручил группе жителей Карагандинской области государственные награды.

Орденом "Құрмет" награждены тренер-преподаватель Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по настольному теннису Эльвира Алиева и заведующий отделением областной клинической больницы Евгений Морозов.

Ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени удостоен начальника цеха цинкования и алюминирования АО "Арселор Миттал Темиртау" Алексей Берга.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены начальник участка шахты "Тентекская" АО "Арселлор Миттал Темиртау" Артем Касымов, руководитель Союза многодетных матерей Talbesyk Лаззат Козахметова и машинист участка "Горный" ТОО Kazakhmys Coal Александр Комарда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991179-o-chem-govoril-tokaev-na-vstreche-s-obschestvennostyu-karagandinskoy-oblasti/