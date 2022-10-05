Токаев: Строительство дороги, проходящей через Балхаш, идет очень медленно

Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана на встрече с общественностью Карагандинской области отметил важность транспортных магистралей, походящих через регион. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны. Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона.

Сейчас создается транспортный коридор "Центр – Юг". Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог "Караганда – Балхаш" и "Балхаш – Бурулбайтал".

Важное значение имеет и трасса "Караганда – Жезказган". Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей. К ремонту этой дорогу необходимо приступить в следующем году.

Также поручаю отремонтировать автодорогу "Караганда – Каркаралинск". Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочей поездкой в Карагандинской области.

Здесь он провел встречу с общественностью, на которой в числе прочего заявил, что необходимо обновить генплан Караганды, высказался об участившихся случаях гибели работников на предприятиях, а также ответил на возмущения карагандинцев о возведении нового золоотвала для ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991138-tokaev-kachestvo-avtodorog-okazyvaet-osoboe-vliyanie-na-razvitie-regiona/