Токаев ответил на возмущения карагандинцев о возведении нового золоотвала для ТЭЦ

Теплоэлектроцентраль. Иллюстративное фото: pixabay.com

На встрече с общественностью Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание правительства на возмущения жителей о возведении золоотвала. Слова президент опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Город активно развивается. Здесь идет интенсивное строительство жилья, объектов социально-культурного назначения, коммерческих площадей. Для дальнейшего устойчивого развития Караганде требуются дополнительные теплоисточники", - отметил Токаев.

В связи с этим он поручил правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода Караганды.

"Мне известно, что карагандинцы выступают против возведения в черте города нового золоотвала для местной ТЭЦ. Считаю, что возмущение жителей вполне обоснованно. Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности", - заявил президент.

Напомним, во время встречи Токаев заявил также, что генплан развития Караганды устарел - он поручил обновить его.

Кроме того, президент обратил внимание на медленные темпы строительства дороги через город Балхаш и на участившиеся случаи гибели работников на предприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991144-tokaev-otvetil-na-vozmuscheniya-karagandintsev-o-stroitelstve-zolootvala/